Korina Rivadeneira y Mario Hart descartaron tener otro hijo: “2 bebés está bien”

Korina Rivadeneira y Mario Hart han decidido que su familia está completa. Los esposos revelaron las razones por las que ya no tendrán un tercer hijo. “No, ya no. Ya me di cuenta de que no y que dos bebés está bien”, expresó Korina Rivadeneira. “Es demasiado tiempo el que demanda un bebé y es toda una dedicación. Hay que ponerse en todas las situaciones, en todos los escenarios y creo que dos está perfecto”, dijo Mario Hart. Ambos padres tuvieron que vivir un difícil momento. Su hija tuvo un problema de salud, razón por la que estuvo internada en una clínica. VIDEO: América TV