No lo invitaron más. El ex chico reality Julián Zucchi contó cómo fue su inicio en las famosas pichangas.

El actor Julián Zucchi acudió al programa “América hoy” para hablar sobre las relaciones del mundo del espectáculo que llegaron a su fin. En su paso por el magacín, el también cantante fue consultado sobre si asistía a pichangas con sus amigos. Fue ahí cuando la pareja de Yiddá Eslava reveló que acudió a encuentros deportivos con algunos integrantes del equipo Once Machos, pero que en un punto decidieron no invitarlo más a sus partidos por su pésimo desempeño. “Y o inicié jugando, antes que existan los Once Machos, con el grupo de Andrés Salas —todos ellos—, pero me botaron por malo ”, señaló el artista argentino. VIDEO: “América hoy”