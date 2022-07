“AFHS”: Peter descubre las verdaderas intenciones de Diego Montalván desde su estado crítico

“Al fondo hay sitio” cada vez trae más revelaciones. La noche del 5 de julio, Peter preocupó a la audiencia al sufrir una repentina y grave descompensación tras enterarse de que Francesca Maldini contrajo matrimonio con Diego Montalván. El chef de cocina acudió a la camilla donde se encontraba Peter y aprovechó su condición para desahogarse y expresar en voz alta sus crueles intenciones para con su ahora esposa; sin embargo, no contó con que el mayordomo lo estaba escuchando. “Haber convencido a Francesca para que se case conmigo es el mejor platillo que he cocinado en mi vida. Ahora solo queda sentarse a comer y disfrutarlo”, dijo Montalván. Pese a que Peter se enteró de esta noticia, su estado de salud no le permitió encarar al chef. VIDEO: “Al fondo hay sitio”