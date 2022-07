Si bien Magaly Medina es conocida por sus polémicas declaraciones acerca de la farándula peruana, su público no deja de demostrarle públicamente su aprecio y admiración. En esta oportunidad, la ‘Urraca’ se animó a visitar una galería de Gamarra y optó por realizar tal paseo en compañía de varios agentes de seguridad. Sus fanáticos, al reconocerla, no dudaron en saludarla y empezar a tomarle fotos. La presentadora no pudo evitar acercarse a sus seguidores para subir a su vehículo, momento en el que aprovechó para recibir más gestos de apoyo. “¡Gracias por el cariño!”, escribió la pelirroja en su cuenta de Instagram. Video: Instagram