‘Peluchín’ le responde a Magaly Medina: Tú eres la que pareces la abogada del ‘Gato’ Cuba

Rodrigo González no se quedó callado luego de que su examiga Magaly Medina indicase que él era el defensor de Melissa Paredes en medio de la mediática batalla legal que afronta con su exesposo Rodrigo Cuba. El popular ‘Peluchín’ le respondió: “No podemos prejuzgar. La gente alucina y sale todavía Magaly. Dice: ‘Rodrigo parece el abogado de Melissa’; pero sí la única que parece la abogada, la defensora del ‘Gato’ Cuba, eres tú ”. Luego aconsejó a la conductora que no hable de un tema que desconoce: “Tú no sabes de lo que estás hablando porque no has visto el video. Tú directamente te pusiste a juzgar”. VIDEO: Willax