Melissa arremete contra Magaly por defender al ‘Gato’ Cuba: “No sé qué le han dado”

“Amor y fuego” reveló, este último lunes 4 de julio, una nueva conversación entre Melissa Paredes y Rodrigo González acerca del litigio legal que mantiene con Rodrigo Cuba. En este clip, la modelo se refiere a Magaly Medina y no duda en compartir su molestia con el conductor por la postura que tomó la ‘Urraca’ en defender al ‘Gato’ en este duelo mediático. “Les importa defenderlo a capa y espada a él, no sé por qué. ¿No entiendo con qué motivo, que le han dado? No sé…”, se escucha en una parte del audio. VIDEO: Willax TV