Magaly Medina habló nuevamente sobre el enfrentamiento mediático que vienen protagonizando Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. En las últimas horas, la exintegrante de “América hoy” aseguro que la ‘Urraca’ defiende a capa y espada al ‘Gato’ a pesar de las pruebas que presenta. Esto fue respondido por la conductora del canal 9, que aseguró no estar parcializada y, a pesar de ello, se reafirmó en su pensamiento sobre el futbolista. “Por más que otras personas piensen que me he parcializado con el ‘Gato’ Cuba, sencillamente yo pienso que este señor es un buen papá, a menos que las investigaciones demuestren lo contrario”, indicó. VIDEO: ATV