Tras el ingreso de Ximena Peralta a “Esto es guerra”, Johanna San Miguel notó que Michelle Soifer realizaba gestos hacia la nueva integrante del reality. “La está viendo con caritas distintas, ¿no le vas a dar la bienvenida a tu nueva compañerita?”, dijo la ‘Mamá leona’. “Claro, solo estaba viendo lo bonita que me veo hoy”, respondió la cantante. Ante esto, Ximena admitió que sentía unas miradas un poco extrañas. La reacción de la ‘guerrera’ no se hizo esperar: “Creo que tus radares están fallando porque no (está pasando algo), te confundiste. (...) Todo el mundo me conoce y sabe que soy un amor de persona”. Más adelante, la conductora también percibió los gestos de Rosángela y comentó: “Vamos a ponchar la cara de Michelle y Rosángela”. VIDEO: América TV