Cristian Rivero responde a críticas contra “La voz Perú”: “Fácil es hablar, difícil es trabajar”

Cristian Rivero seguirá siendo el conductor de la quinta temporada de “La voz Perú” y se mostró muy emocionado por el retorno del reality de talento a través de las pantallas de Latina TV. El presentador no solo contó un adelanto de las audiencias de los participantes frente a los entrenadores Daniela Darcourt, Eva Ayllón, Christian Yaipén y Noel Schajris, sino también se dirigió a los detractores del formato. “Que se sienten, elaboren un formato y que lo presenten; fácil es hablarlo, difícil es trabajarlo. Siempre habrá gente que le guste y que no le guste (el programa), la gente que hace televisión que sabe lo que implica conseguir un trabajo, desarrollarlo y crearlo, sabemos la chamba que implica, no es fácil. Hay que tomar las criticas de quien viene, aceptarlas y seguir trabajando, eso no nos detiene”, indicó para La República. VIDEO: Maria Pía Ponce/URPI-LR