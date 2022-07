La conductora Ethel Pozo empezó su programa “América hoy” con un comunicado en el que confirmó que no volverá a tocar el caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, pese a que los exesposos aún continúan generando polémica por la tenencia de su hija en la televisión. La hija de Gisela Valcárcel prometió que no se referirán a la situación de su excompañera debido a que no quieren exponer más a la pequeña. Esto fue lo que dijo junto a las presentadoras Janet Barboza y Brunella Horna. Video: América TV