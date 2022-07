Mónica Sánchez fue tendencia, durante estas últimas semanas, debido al cambio de voz que presentó su personaje ‘Charito’ en “Al fondo hay sitio”. Ante lo sucedido, la actriz habló en el espacio televisivo de la Chola Chabuca y contó todos los detalles. “Creo que es evidente (…) A Mónica Sánchez le dio una faringitis hace 3 meses y se quedó con la voz así. Luego llegué yo (Charito) y de pronto tenía unos graves que no sabía cómo manejar, tenía que cantar la ‘Malagueña’ con las alturas de antes. Pero me está gustando porque me saca un lado más sensual”, manifestó. Fuente: América TV