Arturo Chumbe reveló detalles inéditos de lo sucedido entre María Pía y Timoteo en el programa “Moloko podcast”. Como se sabe, ambos personajes no mantenían una buena relación y en algunas oportunidades ni se podían ver. “Todo el mundo sabe que María Pía y Timoteo se odiaban y no ensayaban. Había ensayos solo con ella o solo con él, nunca estaban juntos en los ensayos (...) La productora me decía: ‘Puedes hacer de Timoteo’ y yo feliz porque es para apoyar el programa y qué me cuesta meterme un ratito en Timoteo para que mi musical —porque yo era el coreógrafo— salga bien”, indicó Chumbe. VIDEO: TikTok