Magaly Medina continúa opinando sobre el caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Justamente, la exintegrante de “América hoy” dio a entender que Magaly Medina habría recibido algún monto de parte de la familia del ‘Gato’ Cuba. Esto fue rotundamente aclarado por la ‘Urraca’, quien afirmó no necesitar dinero alguno, ya que considera que es la figura mejor pagada de la televisión. “Tampoco quiero darme las ínfulas, pero puedo decir que soy la figura mejor pagada de la televisión. A mí me paga el dueño del canal, no necesito un real más ni un real menos de estos personajillos a los cuales todos los días tengo que sacarles sus miserias”, precisó. Video: ATV.