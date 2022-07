Magaly Medina no se quedó callada y se defendió ante las críticas de Melissa Paredes en su contra. La presentadora expresó su molestia luego de que la modelo dejara entrever que habría sido favorecida económicamente tras exponer en su programa “Magaly TV: la firme” la denuncia por presunto chantaje y extorsión de Rodrigo Cuba contra Paredes. “Nadie va a venir a decir (refiriéndose a Paredes) que me vendo por dos soles ni por un millón”, dijo Medina para después defender su amplia carrera en la televisión. “Soy la persona más incorruptible en este país de corruptos. Soy una de las personas más transparentes y honestas. Vivo orgullosamente de lo que me da mi carrera”, agregó. VIDEO: ATV