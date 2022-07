Jossmery Toledo, durante una entrevista para “En boca de todos”, negó tener algún vínculo con Jefferson Farfán. Asimismo, reveló que no lo conoce en persona. “No lo conozco, o sea no lo conozco personalmente, he ido al estadio y eso pero nada más”, señaló. No obstante, al interrogarle sobre una posible salida con Jefferson, ella indicó lo siguiente: “No sé, tengo que evaluarlo (...)”. Video: América TV