Andrés Hurtado comenta infidencia sobre Josetty: “Me dijeron que ella no era buena para actuar”

Andrés Hurtado tuvo como invitado en su programa a Efraín Aguilar, quien viene promocionando su reciente obra teatral “Amigas íntimas”. Fue ahí cuando el popular ‘Chibolín’ recordó una lamentable experiencia que involucraba a su hija Josetty. La figura de TV comentó que le pidió a su colega Michelle Alexander que le realice un casting a su hija para que integre una de sus producciones. Ante su requerimiento, Michelle le comunicó a Andrés una triste realidad. “ Me llamó y me dijo que (Josetty) no servía para nada. Tu hija ni ata ni desata. No le quiero hacer un daño ”, relató el conductor. VIDEO: Porque hoy es sábado con Andrés