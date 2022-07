La aparición de Natalie Vértiz en “Al fondo hay sitio” ha generado opiniones divididas en los espectadores y en diversos personajes del espectáculo. Mientras que unos han celebrado su ingreso como Estefanía, hay quienes cuestionan su falta de preparación en el campo actoral. Por ello, en la reciente edición de “Estás en todas”, la ex chica reality defendió su participación en la serie y contó que ha venido tomando talleres de interpretación desde hace algún tiempo. “Les voy a contar que cuando me llamaron para hacer el casting de Estefanía estaba un poquito nerviosa (...) yo me estuve preparando, haciendo muchos talleres en silencio. No soy de comentar mucho si me preparo o no, pero si me gusta estar siempre preparada para lo que se viene”, dijo Natalie Vértiz. VIDEO: Estás en todas