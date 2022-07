El octavo episodio de “Al fondo hay sitio” trajo consigo un desafortunado episodio para los Gonzales. Francesca Maldini retornó de su viaje vacacional a Europa para ver cómo su nueva familia iba manejando las responsabilidades de su empresa; no obstante, se llevó tremenda decepción al encontrarlos de fiesta. Debido al incómodo encuentro, la matriarca de los Maldini se vio en la obligación de tomar medidas drásticas contra los Gonzales, llegando a retirarlos de su compañía. “En qué momento se me ocurrió que ustedes se hagan cargo de mi organización. Han convertido mi empresa en un circo y a mí en el hazme reír de todo Lima. Se van, dije que se van. No los quiero ver más en mi organización ”, expresó la empresaria con evidente molestia. VIDEO: Al fondo hay sitio