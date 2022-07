Daniel León, expareja de Ale Venturo, conversó con los conductores de “Amor y fuego” para dar nuevos detalles sobre la presunta retención de la nana de su hija en la casa de Rodrigo Cuba. Asimismo, reveló que cuando fue a su primera conciliación con la empresaria, el padre de Rodrigo Cuba también estuvo presente en la reunión. “Llegó Alexandra con su abogada de ese entonces, Lady Peña, y con el señor. Yo no sabía quién era, él me dijo que era el tío de Alexandra . No tenía nada que ver ahí”, comentó. Video: Amor y fuego.