Melissa Paredes sobre denuncia de Rodrigo Cuba: “No hay chantaje ni extorsión”

Melissa Paredes se pronunció sobre la denuncia penal que le entabló Rodrigo Cuba. En declaraciones para “Amor y fuego”, este 1 de julio, la exconductora negó que el audio de la llamada al ‘Gato’ sea para solicitarle dinero, como afirmó Magaly Medina en su programa del 30 de junio. “No lo chantajeo, no le pido dinero, como ha dicho la otra señora, que yo he pedido dinero a cambio, que yo soy una avariciosa, que le pido plata. Él no me da ni un sol y no le pido. Nunca le he pedido y nunca le voy a pedir dinero, porque eso no va y no está en nuestra conciliación”, afirmó. VIDEO: Willax