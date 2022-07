En unos audios en los que Rodrigo Cuba y Melissa Paredes discuten, se oye que la actriz asegura que “no va a hacer lo que dice su abogado” porque si no se “pelearía eternamente” con su exesposo, pese a que hay una denuncia contra Cuba por agresión. “Es como si yo le hubiera hecho caso a mi abogado, y en este caso tú estarías denunciado, pero eres el papá de mi hija y yo no puedo actuar así (denunciarlo) porque dice el abogado que tengo que hacerlo, no, porque tengo raciocinio y pienso y digo ‘aguante, el papá de mi hija no sería capaz de hacer eso (agresión familiar)’”, señaló.