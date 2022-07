Magaly Medina niega favorecer al ‘Gato’ Cuba: “No hay quien me compre”

Se defiende. Magaly Medina no toleró que la modelo Melissa Paredes dejara entrever que ella tendría algún interés económico para exponer en su programa “Magaly TV, la firme” la denuncia por extorsión que entabló el futbolista contra la modelo. “Nadie va a venir (refiriéndose a Paredes) a decir que me vendo por 2 soles. Soy la persona más incorruptible en este país ”, afirmó Medina. “Vivo de lo que me da mi carrera y puedo salir con la frente en alto: no hay quien me compre ”, agregó. VIDEO: ATV