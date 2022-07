Rodrigo González comentó del presunto video en el cual se ve a Melissa Paredes interrogando a la menor en común con Rodrigo Cuba. Contra todo pronóstico, el conductor aseguró que la modelo, en esta oportunidad, no estaría mintiendo. “He sido su principal detractor por inescrupulosa, pero créanme esta vez. Melissa Paredes no miente. (…) No podemos salir y decir ‘quítenle a la hija’ y diagnosticar. Melissa es una cínica serial, una mentirosa, sí, una manipuladora. Pero no miente en lo que dijo de la hija. Los miro a los ojos y les digo ‘no miente’, porque, lo que hemos visto y escuchado, no hay forma de manipularlo”, expresó ‘Peluchín’. VIDEO: Willax