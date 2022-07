Policías se acercaron a la casa de Rodrigo Cuba por presunta retención de niñera de Ale Venturo

¡Fuego! “Amor y fuego” lanzó las imágenes de cuando la Policía se acercó al domicilio de Rodrigo Cuba para liberar del supuesto encierro a la nana de Ale Venturo. Esto es lo que había dicho la denunciante: “La señorita (Ale Venturo) ahorita me llevó a la casa y me chantajeó, pues me dice: ‘Tienes que firmar tú una cosa para que te quedes limpia, si no firmas igual te vas a quedar mal con el joven Rodrigo’. Me quieren hacer firmar un papel para mentir al joven Daniel”. El programa de ‘Peluchín’ también informó que la niñera denunció a la empresaria por coacción. Video: Willax