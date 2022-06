No le interesan los “haters”. Micheille Soifer dio su opinión sobre los detractores de los programas reality. “A mí no me importa, yo tengo 3,3 millones de seguidores que me aman, que están conmigo”, aseguró la integrante de “Esto es guerra”. “Lo que el 0,1% diga no me interesa”, recalcó la cantante. “No me molesta que me pongan el título de chica reality, pero sé que lo dicen despectivamente”, agregó Michelle Soifer. VIDEO: Raúl Egusquiza/URPI-GLR