Magaly Medina no obtuvo el permiso de ‘Gato’ Cuba para emitir audio con Melissa Paredes

Magaly Medina inició su programa de este jueves 30 de junio criticando a Melissa Paredes por el audio en el que amenaza a Rodrigo ‘Gato’ Cuba. No obstante, la conductora de “Magaly TV, la firme” no logró que sus televidentes escucharan el registro. “Lamento no poder emitirlo. Me hubiera gustado como periodista, para que todo el público tenga una real idea de quién es Melissa Paredes”, dijo. “Le pedimos permiso a Rodrigo Cuba para que nos permitiera”, comentó Magaly. “Rodrigo no quiso hacerlo, yo respeto eso”, explicó.