Rondón cuestiona belleza de Beto da Silva en concurso de rostros más bellos: “Hay más pepones”

Beto da Silva es uno de los candidatos de la lista de los 100 rostros más bellos del mundo del 2022 que organiza TC Candler & The Independent Critics. Por ello, su esposa, Ivana Yturbe, se enlazó con “En boca de todos” para comentar el reciente logro de su pareja. Sin embargo, quien no estuvo muy contento con su nominación fue Ricardo Rondón, quien le indicó a Ivana que su cónyuge no era una fuerte competencia en comparación al resto de candidatos. “Está bien que estés enamorada de tu Beto, pero él la tiene bien difícil, hay chicos más pepones. Yo creo que llega último en este concurso tu Beto”, le dijo el conductor a la modelo. VIDEO: En boca de todos