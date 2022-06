Magaly Medina sobre el vestido de novia de Tilsa Lozano: Suena a canje

Tilsa Lozano se casará con Jackson Mora y fue en busca de su vestido de novia a Miami, hasta llegar a la tienda Alegria’s Brides. “Ya tengo el vestido. Ya me lo probé y lo van a entallar. No es canje. Lo he pagado. Vale cada centavo”, afirmó la ‘Vengadora’. Fiel a su estilo, Magaly Medina brindó su opinión sobre el traje de novia de la modelo, no sin antes mencionar que “se le hizo el milagrito. Por fin llegó un novio enamorado y le ha pedido matrimonio”, en alusión a sus anteriores relaciones con el ‘Loco’ Vargas y ‘Miguelón’. Asimismo, la conductora de “Magaly TV, la firme” puso en duda la compra del vestido de corte sirena. “Ella tiene unas redes sociales que no creo que mueva gran cantidad de marcas o auspicios. A ella le veo una gran cantidad de canjes”, indicó, para luego aventurarse a suponer que sería el novio quien corre con todos los gastos, incluyendo la fiesta. “Ella es una novia económica. No ha ido a Rosa Clara. Se ha ido a esta tienda a la que agradece. Le deben de haber hecho un buen descuento o le deben de haber dado el vestido en canje. Ella dice que lo pagó”, agregó sobre el atuendo nupcial. “Lo que quiere es vestirse de blanco y decir ‘me lo compré en Miami’”, reiteró la ‘Urraca’ en su programa de este miércoles 29 de junio. VIDEO: ATV