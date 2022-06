Madre de Jossmery Toledo le aconsejó continuar en “Esto es guerra”: “No les des el gusto”

Jossmery Toledo concedió una corta entrevista a América Televisión y se mostró más animada que días atrás, pero todavía un poco afectada por el problema en el que se vio envuelta con la aerolínea Latam. En esa línea, la chica reality contó que estaba en sus planes dejar la TV y enfocarse en su carrera de abogada a raíz de los insultos que recibió por decenas de pasajeros de su avión. No obstante, una importante conversación con su madre la hizo desistir de esa posibilidad. “Lo analicé, pero mi mamá me dijo que no me derrumbe, porque siempre a los chicos realitys nos califican a todos de mal gusto y no es así, porque cada uno es independiente. Sí, pensaba dejar la televisión y mi mamá me dijo: ‘No les des el gusto’”, declaró la expolicía. VIDEO: Esto es guerra