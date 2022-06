Jossmery Toledo presentó una denuncia ante Indecopi contra Latam este último martes 28 de junio en la que pidió que dicha aerolínea la indemnice tras bajarla de su avión en la ciudad de Chiclayo. La integrante de “Esto es guerra” aseguró haber sido perjudicada económicamente luego del impase sufrido. “Hoy (28 de junio) estoy presentando mi denuncia ante Indecopi, que me indemnicen, porque yo he perdido trabajo, no he llegado a mi destino a la hora que tenía que llegar y me he pagado el hotel. Yo he sido responsable de todos los gastos. Es más, la aerolínea ni siquiera me quería dar el vuelo al día siguiente, sino para el martes”, precisó en “En boca de todos”.