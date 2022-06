Tras llegar al Perú, Elías Montalvo habló con “Amor y fuego” sobre las amenazas que recibió de la familia de Peter Fajardo. En esa misma conversación, sorprendió al criticar a sus excompañeros de “Esto es guerra”: “Un programa intachable y con gente top. (...) Me di cuenta de que no había gente real. Me salí y ni uno me habla. Dos o tres que me hablan, y eso. Es entendible. La gente cuida su trabajo y hace lo que le plazca o convenga al final. El dejar de hablar por una tontería, yo no le echo nada a nadie, es súper inmaduro”. Video: Willax