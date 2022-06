Johanna San Miguel no soportó ser interrumpida por Renzo Schuller cuando presentaba un reclamo y pidió que apaguen los micrófonos para que ella pueda continuar. Esto ocurrió durante la edición del miércoles 29 de junio de “EEG, 10 años”. Por su parte, el conductor le insistía en que se calme y respire, lo que terminó por exasperar a la conductora. “¿Por qué te metes en mi conversación? ¡Yo estoy hablando con la producción! (…) Renzo, de verdad, no me da risa lo que estás diciendo”, increpó la ‘Mamá Leona’. “Papacito, te estás equivocando de dupla”, le volvió a soltar en alusión a Gian Piero Díaz, quien fue compañero de Schuller en Combate. “No me aburras”, continuó. Por su parte, ‘Shushu’ le respondió: “Chata, aprende a ser respetuosa. Está bien que estemos en una competencia. Respira, uno cuando respira se da cuenta de lo que está hablado. Aprende a ser respetuosa y luego hablamos”. VIDEO: América TV.