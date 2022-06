Francesca decepcionada con Peter por haberla traicionado: “¿Con qué cara me dices ‘madame’?”

En un nuevo episodio de “Al fondo hay sitio”, Francesa se enteró que Peter la traicionó tras contar a su exesposo y a su hija Rafaella que adoptó oficialmente a los Gonzales y decidió darles su herencia adelantada. La matriarca de los Maldini reprendió duramente a Peter y sacó su lado más frívolo con su mayordomo. Peter se acercó a ella intentando enmendar su error, pero solo consiguió hacerla explotar. “ ¿Con qué cara me dices ‘madame’? Yo no soy tu ‘madame’. No me tienes el más mínimo respeto (...) Confié en ti, la última persona que pensé que podría traicionarme eras tú. Ya no puedo confiar en ti. Ya veré qué hago contigo”, le gritó. VIDEO: Al fondo hay sitio.