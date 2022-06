Tras escuchar las últimas declaraciones de Aldo Miyashiro sobre el estado actual de su relación con Érika Villalobos, Rodrigo González opinó sobre los rumores de una posible reconciliación. Para el polémico conductor, es difícil que retomen su relación: “(En el caso de Érika Villalobos), te puedo perdonar. Si algún día podemos ser amigos, no lo sé. Yo lo veo más complicado porque depende de la tolerancia que cada uno tenga y los parámetros. Hay gente a la que le afectan ciertas cosas y que no están dispuestas a perdonarlas o no son tolerantes, y hay otros que para ellos es más importante que no le fallen en otras cosas”. VIDEO: Willax.