¡Lo dijo! Elías Montalvo habló por primera vez sobre su breve paso por la pantalla chica. En esa línea, contó por qué se salió repentinamente de “Esto es guerra”. El afamado tiktoker estuvo como invitado en el programa de Shirley Arica y reveló que Peter Fajardo lo vetó de América TV. “De los errores, se aprende. Yo la he cag***, pero es parte de la vida (...) Yo ya no estoy en la TV, a mí me dijeron basura. Si no funcionas en el medio, te sacan. A mi me vetaron. Sí, fue él (Peter)”, sostuvo. Asimismo, contó cómo conoció al productor de “EEG”. “Yo terminé con mi novio en México y me regresé, y al mes me dijeron para conocer a esa persona (Peter). No lo menciono porque no quiero que me lleguen cartas notariales. No me quiero meter en problemas con más gente, ya me odian demasiado”, agregó. Video: YouTube