Psicólogo a abogado de John Kelvin por cuestionar denuncias de Dalia: “No tiene evidencias claras”

¡Lo enfrentó! El psicólogo Ricardo Fabris fue invitado al programa “América hoy” para conversar con Arturo Farge, abogado de John Kelvin, sobre las declaraciones de Dalia Durán. ”Es penoso que este caso se esté tratando de esta manera, hablo de una instancia psicológica, lo que está haciendo el abogado son percepciones personales. En igualdad de condiciones, ustedes deberían hacerle preguntas al abogado de la señora y no a la señora, pues está en un momento frágil (...) No tiene evidencias claras”, dijo. “No soy una persona insensible, pero no le da el derecho de estar cambiando sus versiones”, contestó el abogado. Video: América TV.