El conductor Aldo Miyashiro conversó con La República acerca de su regreso a las tablas con una nueva obra teatral. A propósito de ello, fue consultado sobre cómo está su situación actual con su aún esposa Érika Villalobos. Ante esto, el productor aseguró que tienen buena relación como padres. Frente a ello, los conductores de “Amor y fuego” dieron su punto de vista. “Yo me pongo en los zapatos de Érika, me sería muy difícil volver a confiar. Lo perdono, pero yo no volvería; soy un ser de luz. De repente, podemos ser amigos con el tiempo”, dijo Gigi Mitre. Video: Willax TV.