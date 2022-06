Vasco Madueño se enlazó en vivo con el programa de Magaly Medina, este lunes 27 de junio, para comentar sobre las declaraciones de Guillermo Dávila en “Día D” del domingo 26 de junio. Durante la entrevista, el venezolano contó al espacio dominical que él respeta la decisión de su hijo de no llevar su apellido a pesar de que la prueba de ADN confirmó ser su progenitor. Ante ello, el peruano contó su versión y calificó al intérprete de “Cuando se acaba el amor” de ser una persona tóxica. “Mucha gente dice: ‘Ya se hizo el ADN, ¿por qué no acepta el apellido?’”, preguntó la figura de ATV. “Yo tomé la decisión porque lo conocí en persona, es una conclusión que yo mismo he sacado. No quise. Siento que es una persona que es tóxica para mi vida. Es duro darse cuenta de eso” , aseveró el joven. Video: ATV.