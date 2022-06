Mónica Sánchez aseguró que Aarón Picasso, el primer actor que dio vida a Jaimito, no tuvo una gran presencia en el desarrollo de la historia de “Al fondo hay sitio”, por lo que considera una buena opción que en esta nueva temporada el personaje sea interpretado por Jorge Guerra. “Lo que pasa es que es otra época. Jaimito era un niño, era un personaje bastante intermitente, no tenía historia, mucha, nada . Era muy gracioso, porque a veces Jaimito no estaba porque tenía que ir al cole, era un niño menor de edad. Tenía que ir al cole, por eso no participaba mucho de la historia”, detalló. “El Jaimito de ahora tiene historia. Es un joven, un adulto, y es otra etapa de la serie. Cada uno ha cumplido su rol, y yo estoy feliz con la inclusión de Jorge Guerra en el elenco. Además, se necesitaba un actor, es de una familia de actores”, agregó. VIDEO: Giuliana Castillo / URPI-LR