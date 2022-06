Maju Mantilla no pudo contener su emoción al ver a su esposo Gustavo Salcedo representar al Perú en los Juegos Bolivarianos 2022 y llevarse el tercer puesto en la disciplina de remo. Cabe resaltar que el también consultor corporativo estuvo alejado de las competencias internacionales por 17 años. “Verte regresar hace tan solo 4 meses a tus entrenamientos de remo con ese entusiasmo, como cuando seguro te iniciaste en este deporte, me hace admirarte cada vez más” , se lee en parte de la dedicatoria de la ex reina de belleza. Video: América TV.