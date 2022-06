Jossmery Toledo se presentó en el programa “En boca de todos” junto a su madre para contar detalles sobre el difícil momento que vivió en Chiclayo. La integrante de “Esto es guerra” fue retirada de un avión de la aerolínea Latam en medio de varios insultos y arengas por parte de los pasajeros debido a que habría incumplido con las normas de la empresa. Sobre este tema, su madre se pronunció. “Yo me siento bastante afectada porque es mi hija. Sé cómo la he criado, pero por culpa de otra persona no van a pasar cosas así. Pienso que en la aerolínea la han tratado mal, hasta siento que le han hecho bullying” , comentó la madre, lo que generó que su hija derrame algunas lágrimas. VIDEO: América Televisión