Esta tarde del 27 de junio, Jossmery Toledo logró arribar a Lima tras el incidente que atravesó en su vuelo de retorno a la capital, en el que fue obligada a bajarse al supuestamente no cumplir con las normas requeridas al ubicarse en el asiento de emergencia. La madre de la chica reality, Juana Coronel, también conversó con el programa. “Me siento afectada porque es mi hija y yo sé cómo la he criado. Pienso que le han hecho bullying en ese vuelo. Dentro de esa aerolínea debe haber personas bien formadas para tratar al público. No porque uno es pasajero, le van a tratar como le da la gana. Deben preparar a su personal psicológicamente”, comentó la señora con la voz quebrada. Video: “En boca de todos”