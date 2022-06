Luego de que Jossmery Toledo fuera retirada de un vuelo de Latam, la chica reality dio su versión en redes sociales explicando qué sucedió y por qué se habría originado el escándalo. “Muy aparte de que nos retrasaron el vuelo por cinco horas, me ha bajado un aeromozo, me voy a averiguar los nombres. Me ha bajado por esta manta. Para mí es un abuso lo que han hecho” , señaló la integrante de “Esto es guerra”. Agregó que estaba en el asiento de emergencia cuando inició la gresca. “Yo no sé... el servicio, yo no sé que clase de trato tienen. Va y se queja con el tripulante, viene con el policía y me hace un escándalo para que me baje, como si yo hubiese sido una malcriada”, añadió.