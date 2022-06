Jossmery Toledo afirma que sufrió maltratos de pasajeros de Latam: “La gente decía ‘enmarrócala’”

Jossmery Toledo se comunicó con el programa “En boca de todos”, este lunes 27 de junio, para dar a conocer su versión sobre por qué la obligaron a bajar de un avión de Latam. Al dar sus descargos, la influencer y actual participante de “Esto es guerra” aseguró que algunos de los pasajeros empezaron a insultarla, por lo que se sintió profundamente triste. “Me comenzaron a decir: ‘¿Tú no estás en ‘Esto es guerra‘?‘. La gente decía ‘enmarrócala‘. Faltaba solo que me pongan las esposas y me lleven, comenzaron a atrincherarse y a insultarme, (a decirme) de todo, de la A hasta la Z... Me sentí muy afectada, sentí que era una delincuente a la que estaban bajando del avión” VIDEO: América TV