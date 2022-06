Jazmín anima a ‘Choca’ tras críticas por cameo en “AFHS”: “No le hagas caso a los envidiosos”

Jaime ‘Choca’ Mandros se refirió, una vez más, a las críticas que viene recibiendo por su cameo en el primer episodio de la nueva temporada de “Al fondo hay sitio” que no llegó a emitirse. El conductor de TV decidió dejar en claro que él no fue la segunda opción de la productora ni el director de la serie y que se reunió con ellos porque le ‘provocó'. En seguida, su compañera Jazmín Pinedo pidió a sus detractores que lo dejen brillar. “ No sean envidiosos, cualquiera de ustedes, si recibieran esa llamada, diría que sí . No les hagas caso a los envidiosos y cumple tus sueños”, le dijo la ‘Chinita’ al presentador de espectáculos. VIDEO: Más espectáculos