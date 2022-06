Dalia Durán reapareció en “América hoy” para hablar del concierto benéfico que le están realizando a John Kelvin, en favor de sus hijos. Así, la cantante cubana adelantó que no desea tener lo recaudado de este. “No pienso recibir un solo centavo de ese evento. Si me vienen a abonar, lo voy a devolver. Veré el medio indicado para hacerlo de la forma legal”, resaltó la joven. Aprovechó en enviarle un mensaje a quienes apoyan la causa. “¿Por qué no ayudaron antes?”, cuestionó la madre de familia este 27 de junio. Video: América TV.