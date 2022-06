En conversación por la obra teatral “Los vecinos de arriba”, Aldo Miyashiro habló sobre su amor por el fútbol y sus vivencias en “Once machos”. “En algún momento volveré a las canchas con mis amigos y la gente que quiero”, dijo el actor. “Por ahora no he hecho nada de deporte”, lamentó Miyashiro. Luego, agregó detalles sobre su vida personal. “Si hay algo bueno que rescatar de este momento problemático, es que me ha quedado claro quiénes son de mi equipo, quiénes están conmigo siempre”, reflexionó. Video: Omar Coca/URPI-LR.