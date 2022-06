Natalie Vértiz le hizo pasar un momento incómodo a ‘Choca’ Mandros al hacerle una broma sobre su participación especial en la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”. Durante la transmisión de “Estás en todas”, el conductor contó que eliminaron una de sus escenas y, entre risas, comentó: “No me pagaron, eso es lo peor”. Ante esto, su compañera le respondió con tono sarcástico “Pero si a ti te encanta robar cámaras. ¿Por qué acá ni miraste?” . Ante el comentario de la ex Miss Perú, el también productor televisivo contestó: “Por eso es que me siento cómodo de lunes a viernes (en referencia al bloque ‘Más espectáculos‘ que conduce con Jazmín Pinedo)”. Finalmente, la modelo le dijo a ‘Choca’: “¿No que era tres veces a la semana? Ahora te tengo que ver seis”. Y dejando de lado las burlas, él señaló para el público: “Es una invitación. ¿Qué voy a decir? ¿Que no? En esta vida hay que hacer lo que a uno le hace feliz”. VIDEO: América TV