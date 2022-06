El cantante mexicano Fher invitó a la fan a subir al escenario; sin embargo, no previó que ambos caerían al suelo.

Fernando Olvera, ‘Fher’, vocalista de Maná, protagonizó un video viral al caer estrepitosamente junto a una de sus fans. Esto ocurrió durante el concierto que el grupo mexicano ofreció en The Kia Forum (California, Estados Unidos), el 24 de junio. La joven atrajo la atención de los músicos, quienes la invitaron a subir al escenario. Ya arriba, la mujer corrió para abrazar al cantante y se colgó de él. Al no poder cargarla, ambos cayeron al suelo. “Oye, ¿pero tu juegas fútbol americano o qué? No mam**, con todo”, preguntó el artista a modo de broma. Video: YouTube