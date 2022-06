Natalie Vértiz se une a la serie “Al fondo hay sitio”: “Tengo un contrato de por medio”

Natalie Vértiz confirmó en su programa “Estás en todas” que no solo será un cameo, ya que firmó contrato con la exitosa serie peruana. La modelo interpretará el papel de Estefanía, quien se encargará de hacerle la vida imposible a la ‘Teresita’. “Estoy contentísima porque obviamente ‘Al fondo hay sitio’ es una serie que siempre he admirado. ¿Si será solo un cameo? Yo tengo un contrato de por medio. Yo hago de todo, tengo varias escenas, espero quedarme (más tiempo) . Estoy contenta porque la historia entre Estefanía y la ‘Teresita’ va a dar qué hablar. Así que tienen que ver lo que va a pasar la próxima semana. No puedo decirles (más)”, sostuvo la ex reina de belleza. Video: América TV